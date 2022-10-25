Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Beyazgül ile Ayhan engelli bireylerin sanat atölyelerine katılarak çalışmalarını yakından inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Beyazgül ile Ayhan engelli bireylerin sanat atölyelerine katılarak çalışmalarını yakından inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi sanat atölyelerinde engelli bireylere yönelik kurslar devam ediyor. Beyazgül ile Ayhan, Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Beyazgül ile Vali Ayhan’ın ziyaret ettiği Engelsiz Yaşam Merkezinde kursiyer öğrenciler protokol üyelerini mehter konseri ile karşıladı. Beyazgül ile Ayhan engelli bireylerden oluşan mehter takımının konserini ilgi ile izledi. Engelli bireylerin hazırladığı konserin ardından Beyazgül ile Ayhan Süper ligde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Basketbolcularla yakından ilgilenen protokol üyeleri basketbol oynadı. Merkezdeki kurs atölyelerini gezerek yakından inceleyen Beyazgül ile Ayhan, merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Mesleki kurslar, sportif kurslar, kültürel ve sanatsal kurslar, kişisel gelişim kursları ve fizik tedavi birimlerini gezen Beyazgül ile Ayhan, engelli bireylerle güzel vakit geçirdi.