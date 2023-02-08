Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler Şanlıurfa’da da yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren vatandaşların yanında yer alarak, acılarına bir nebze de olsa su serpmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler Şanlıurfa’da da yıkıma ve can kayıplarına neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren vatandaşların yanında yer alarak, acılarına bir nebze de olsa su serpmeye çalıştı.

Bütün ekibini depremzedeler için seferber eden Başkan Beyazgül, belediyeye ait alanların derhal açılması ve gerekli ihtiyaçların karşılanarak vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi. Bir yandan Halk Ekmek fabrikasında kapasiteyi 400 bin ekmeğe çıkararak vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırmaya çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan çorba evlerinde ve belirlenen alanlarda çeşitli ikramlarda bulundu. Kesintisiz çorba ikramını sürdüren ekipler, Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerden vatandaşlara kavurma yaparak ikram etti.

Başkan Beyazgül vatandaşları ziyaret ederek, onlarla tek tek ilgilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi ve ALO 153 İletişim Merkezi’ni de ziyaret eden Beyazgül, bir gecede üretilen 400 bin ekmeğin bu zor günlerde önemli bir sorunu çözdüğünü aktardı.