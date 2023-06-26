Samsun Bafra Kolay Boğazkaya ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Burhan Beyaz, seçimde güven tazeledi.

Kolay Mahallesi’nde yapılan kongrede 95 üyeden 56’sı oy kullandı. Tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Burhan Beyaz tekrar seçildi. Yeniden başkan olan Beyaz, "Derbent, içerisinde birçok balığın yetişmesine vesile olan bir gölümüz. Birçok ailemizin de geçim kaynağı. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.