Van’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Van ESOB) Başkanı İsa Berge ise bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tezgahlar; bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donatılırken, Van ESOB Başkanı İsa Berge ise bayram alışverişinin yerel esnaftan yapılması çağrısını yeniledi. Stratejik bir şehir olan Van’ın özellikle İran turizmi ve ticaretine entegre olmuş bir şehir olduğunu ifade eden Berge, bu durumun şehrin ekonomisine olumlu yansıdığını söyledi. Son 6 ayda Türkiye’nin sancılı bir dönemden geçtiğini ve özellikle seçim öncesinde gerek esnafta gerekse halkta bir tedirginlik yaşandığına dikkat çeken Berge, “Özellikle seçim öncesi esnafımızda ve halkımızda az da olsa tedirginlik vardı. ‘Acaba ekonomi nereye gider? Ekonomi ne olur?’ Diye bir tedirginlik vardı. Dövizin dalgalanması ve dış politikanın etkileriyle ülkemizde ticaret belli dönemlerde sıkıntıya girdi. Ancak Van, gerek iç turizm gerekse dış turizmden kaynaklı güçlü bir şehir. Her ne kadar belli sıkıntılar yaşansa da hükümetin esnaf ve sanatkara sunduğu kredi desteğinden dolayı esnaf sanatkarımız çok kötü günler görmedi. Özelikle 500 bin limit olması ve düşük faiz olması esnaf sanatkarımıza iyi bir ekonomik destek oldu” dedi.

Asgari ücretin artmasının özellikle personel alımı ve istihdam noktasında sıkıntı yaşatabileceğine değinen Başkan Berge, “Yalnız ekonomik dengelerin iyi olması durumunda bu sıkıntı hissedilmez durumda olur. Reel politikalarda neler olacağını zamanla göreceğiz ama ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki süreçler çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı hazırlıklarına da değinen Başkan Berge, “Esnaf ve sanatkarımızın bayram hazırlıkları konusunda rafları dolu. Artık esnaf ve sanatkarımız işini büyütebilen, çağı yakalayabilen, modern anlayışı görebilen bir esnaf. Esnaf ve sanatkarımız bayrama hazır. Buradan halkımıza çağrımız şudur. Lütfen yerel esnafımızı destekleyelim. Yerel esnafımız kara gün dostudur. Yerel esnafın desteklenmesi, ekonominin bütün sektörlerine de can simidi olur. Sermayenin şehirde kalması için, sermeyenin tekrar ile dönmesi için yerel esnafımızı destekleyelim. Ben bu duygularla esnaf ve sanatkarımın bayramını kutluyorum. Esnaf ve sanatkarların nezdinde valimiz başta olmak üzere tüm kurum amirlerimizin, belediye başkanlarımızın ve basın mensuplarımızın ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.