Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal’ın nüfusuyla birlikte gelişen ve büyüyen sanayi sitesi yapacağız" şeklinde konuştu.

Turhal Belediyesi Turhal sanayi esnaflarına verdiği önemi ve desteği artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl yeni sanayi sitesini tamamlayarak esnafların kullanıma sundu. Yeni sanayi sitesinin yanına ek olarak bir site daha yapılacak. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Madeni Eşya Sanatkârları Odası Başkanı Murat Boyraz ile birlikte eski sanayi sitesinde inceleme ziyaretinde bulundu. Esnafları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinleyen başkan Bekler, belediye teknik ekipleriyle birlikte esnafların isteklerine göre yapılacak işler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Sanayi sitesi esnaflarına ve müşterilere sağlayacağı kolaylıklar oldukça fazladır"

Eski Sanayi Sitesinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklama yapan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Turhal’ın nüfusuyla birlikte gelişen ve büyüyen sanayi sitesi yapacağız. Çalışmaların sanayi sitesi esnaflarına ve müşterilere sağlayacağı kolaylıklar oldukça fazladır. Turhal’ımız her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyümenin yanında artan nüfus ile birlikte sanayiye olan ihtiyacı artıyor. Bizde göreve geldiğimiz günden itibaren sanayi bölgemizi de göz ardı etmeden esnaflarımızın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Esnaflarımızın en önemli sorunlarının başında gelen yeni ustalar geliştikçe artan yeni dükkan ihtiyacı idi. Bu ihtiyacı geçen sene teslim ettiğimiz 2 etaptan oluşan 78 dükkândan oluşan sitemizi teslim ederek bir nebzede olsun hafiflettik. ’’dedi.