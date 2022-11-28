Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir hafta sonu gazetecilerle Şirankes Mesire alanında kahvaltıda bir araya geldi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir hafta sonu gazetecilerle Şirankes Mesire alanında kahvaltıda bir araya geldi.

Sarıcam ormanları arasında kahvaltı programının ardından ilçe merkezinde yapmış olduğu hizmetleri gezdiren Başkan Bedir makamında ilçe ve köylerde yapmış olduklar hizmetleri slayt eşliğinde anlattı.

Gazetecilere parke kilit taşı fabrikasına gezdiren Başkan Yavuz Bedir, göreve geldiği günden itibaren itibaren Şenkaya ilçe merkezine ve mahallelerine yapılan hizmetleri anlattı.

Başkan Yavuz Bedir, “İlçemize kazandırdığımız devlet yatırımları Şenkaya merkez ve Akşar Mahallesi TO Kİ konutları, Şenkaya merkez doğalgaz çalışması, Yeni Adliye Sarayı, Hükümet Konağı ve Belediye Binası, Süheyla ve Sıtkı Alp Öğretmen Evi, İlçe girişi yaya, bisiklet yolu ve kaldırım çalışması, Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımız, kültür merkezi, Şenkaya merkez ajım kafe, Akşar canlı hayvan pazarı, Belediye olarak yaptıklarımız, Şirankes Mesire alanı ve kafe, Akşar Mahallesi kadın dinlenme evi, Şenkaya merkez taziye ve kadın dinlenme evi, bal ormanı, bal sağım ve paketleme tesisi, kum ocağı ve kilit parke taşı üretim tesisi, tarımsal üretim faaliyetlerimiz (seracılık-karabuğday-beyaz fasulye), kadın girişimci Kooperatifi, ahşap ve mobilya işleme atölyemiz, demir, çelik işleme ve kaynak atölyesi, yapımı tamamlanacak olan süt toplama projemiz, mahalle konağı, kuran kursu ve taziye evi yapımı (21 Mahallemizde tamamlandı),mahalle fırını yapımı (20 Mahallemizde tamamlandı)cami, imam evi ve morg yapım onarım işleri (26 Mahallemizde çalışmalar yaptık),istinat çevre duvarı yapımı (16 Mahallemizde),mahalle sokaklarında kilit parke taşı işi (16 Mahallemizde),betonarme sulama kanalı yapımı (9 Mahallemizde),çoban evi ve hayvan barınağı yapımı (9 Mahallemizde) tamamlandı” dedi.