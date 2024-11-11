Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilçeye bağlı Demirboğa köyünde köylüler ile bir araya gelerek bazlama açarak ocak başında pişirdi.

İlçeye bağlı 61 kırsal mahallede vatandaşlar ile buluşmaya devam eden Belediye Başkanı Ercan Özel, Demirbağ köyünde Ocak başına geçerek bazlama pişirdi.

Belediye Başkanı Ercan Özel, ’Demirboğalı kadınlarımızın daveti üzerine muhtarımız ile birlikte kendilerine ziyarette bulunduk. Ellerimizle bazlama yaptık. Hep birlikte sofralarına misafir olduk. Eşsiz ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.