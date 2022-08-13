Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile beraber Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, beldede bir dizi incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile beraber Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, beldede bir dizi incelemelerde bulundu.

Karakavuz Köyü Aşure dağıtım etkinliği için beldeye gelen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Nejdet Karaveli, aşure programının ardından Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, çalışması devam eden ve yapmayı planladıkları projeler hakkında heyete bilgi verdi. Heyet belde içerisinde esnaf gezisi yaptı.

Aynı zamanda aşure günü nedeniyle beldede bulunan cami önlerinde onlarca kişiye aşure dağıtan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan aşure gününü tebrik etti.