Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aliköy’ü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi, yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre kazandırdığı yatırım, hizmet ve projelerin yanı sıra köy, belde ve ilçelerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. İmkanlar ölçüsünde gelen talepleri karşılayan Başkan Başdeğirmen, köylere giderek vatandaşlarla da sohbet ediyor, talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Aliköy’de vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi. Köyde vatandaşlar tarafından oldukça sıcak ilgiyle karşılanan Başkan Başdeğirmen, taleplerle ilgili notlar aldı. Başkan Başdeğirmen’e Aliköy ziyaretinde belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile daire müdürleri de eşlik etti.

Aliköy Muhtarı Ali Çakacı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önceki dönemde göreve seçildiğinde startı Aliköy’den verdiğini belirterek, “Başkanımızı biz ağabeyimiz ve köylümüz olarak görüyoruz. Köylümüz başkanımızı çok seviyor. Belediye Başkanımıza köyümüze verdiği doğal gaz desteğinden dolayı şahsım ve köylülerim adına çok teşekkür ederim. Köyümüzün eksikliği olduğu zaman başkanımız destek veriyor. Garibanın yanındasınız. Büyükşehir belediye başkanı gibi çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Desteğinizin sınırı yok, çok teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köylere hizmetin il özel idare sorumluluğunda olduğunu ancak ihtiyaçlar halinde kendilerinin de gerekli desteği verdiğini söyledi. Amaçlarının devletin diğer sorumlu olan birimlerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Tüm vatandaşlarımızın alması gereken hizmeti vermemiz bizim vazifemizdir. Köyler belediyenin sorumluluğunda değildir ama bunlar kalben yapılan çalışmalardır. Sizlere olan sevgimiz, saygımızdan dolayı yaşadığınız yerde problemlerin olmamasını istiyoruz. Şehirde biz nasıl yaşıyorsak köylerde vatandaşlarımız da aynı yaşayabilsin. Isparta merkezdeki okullara dahi belediye girmezdi, camilerle hiç alakası yoktu. Bizler göreve geldikten sonra 204 köyümüze de ulaşmaya çalışıyoruz. Doğal gazın en güzel hizmetlerden bir tanesi olduğuna inanıyorum. Kış geliyor, doğal gazın ne kadar temiz ve güzel bir hizmet olduğunu kış aylarında daha güzel anlayacağız. Kadınlarımız doğal gazın güzelliğini ve kolaylığını daha iyi hissedecekler. Bunlar devletimizin bize verdiği güzel destekler. Başka bir ilden belediye başkanı arkadaşımız aradı. Köylere verdiğimiz doğal gazı sordu, ‘biz veremedik, burada bu konuşuluyor, nasıl veriyorsunuz’ dedi. Ben de anlattım kendisine. Türkiye’de ilk kez köylere doğal gaz vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay değildi ama başardık. Bozanönü köyünün de doğal gazını veriyoruz. Merkez köylerde Senirce, Gelincik kaldı. Onları da önümüzdeki yıl vererek tüm merkez köylere doğal gazı ulaştırmış olacağız” görüşlerinde bulundu.

Köy halkı da söz alarak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in özü sözü bir olduğunu belirterek, köylerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, “Her zaman arkanızdayız başkanım” dediler.