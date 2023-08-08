Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmasına Pirimehmet Mahallesi’yle devam ederken, esnafın talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Geleceğin Şehri Isparta için elbirliği, gönül birliği ile çalışmalarına ortak akılla yön vermeye devam ediyor. Bu bağlamda esnaf buluşmalarını sürdüren Başkan Başdeğirmen, esnafı dinleyerek, talep ve önerilerini alıyor, projeler hakkında istişarelerde bulunuyor. Başkan Başdeğirmen esnaf buluşmasına Pirimehmet Mahallesi’yle devam etti. Pirimehmet Mahallesi’nde Şemsiyeli Sokakta gerçekleşen buluşmada esnaf tek tek söz alarak, talep ve isteklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, anında çözülmesi gereken konularla ilgili talimat verirken, diğer taleplerle ilgili planlamalar yapıldı.

Esnaf ve yerel sanatçı Ramazan Akden, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i sokağa gelişinde türküyle karşılarken, programın sonunda da türküyle uğurladı.

Pirimehmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayram Kısadere, mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını farklı noktalarda yaparak esnaflarla beraber olduklarını, bu buluşmalarla amaçlarının istişare halinde hizmetlerini arttırmak olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, misafirperverliklerinden dolayı esnafa teşekkür etti.

Esnaf da tek tek söz alarak talep ve önerilerini dile getirirken, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Şemsiyeli Sokağa Başkan Başdeğirmen’in büyük destek verdiğini ifade eden esnaf, sokaklarındaki aydınlatmaların daha da arttırılması talebinde bulunurken, mahalledeki otopark yerinin durumunu sordu. Esnaf, “Başkanım sizin esnaf olarak ilk kez bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak belediye başkanımızın esnafın halinden daha iyi anlayacağına eminiz, biliyoruz. Bunu yaşıyoruz da. Teşekkür ediyoruz. Gıyabınızda size dua ediyoruz” dedi.

Başkan Başdeğirmen, beraberindeki CK Akdeniz Yatırım Yöneticisi Mustafa Şendil’e esnafın aydınlatmayla ilgili talebinin yerine getirilmesi için neler yapılabileceğini sordu. Şendil, “Burası için etüt çalışmasını yapalım. Bu sene içerisinde yaparız başkanım” derken Başkan Başdeğirmen, aydınlatma çalışmasının yapılmasıyla birlikte kendilerinin de altyapı çalışmaları gerçekleştireceklerini ve sokakta iyileştirmeler yapacaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Aydınlatma çalışmalarını hızlandıralım. Bizde altyapıyı yapalım” dedi.

Bölgede otel işletmeciliği yapan Şükrü Altuğ da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehre güzel hizmetler kazandırdığını ifade ederek, “ITKM, GES projeleri Isparta’da ileriye dönük büyük eser olarak kalacaktır. Allah razı olsun. Bizim bir arka sokağımızda ışıklandırma konusunda mükemmel bir çalışma yaptınız. Güzel bir canlılık geldi” dedi.

Esnaf buluşması hatıra fotoğrafıyla sona erdi.