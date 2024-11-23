Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ülkü İlkokulu, Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi ve Isparta Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenlerin fedakarca gelecek nesilleri yetiştirdiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bu emeklerinizin hiçbir zaman unutulmayacağını bilmenizi istiyorum. Her zaman bizim gönlümüzdesiniz. Öğretmenler olarak topluma verdiğiniz katkının ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ile birlikte okul ziyaretlerinde bulundu. Ülkü İlkokulu ile aynı binada eğitim öğretim yapan Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi ve Isparta Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı, öğrencilerle sohbet etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk olarak Ülkü İlkokulu’nda sınıflarda öğretmenleri ziyaret ederek, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Başkan Başdeğirmen, gelecek nesilleri yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Çok güzel çocuklar yetiştiriyorsunuz. Aileler olarak bizler de çocuklarımıza bir şeyler öğretiyoruz ama öğretmenlerden aldıkları eğitimleri başka yerden almaları mümkün değil. Öğretmenlerimizin ne kadar fedakarca çocuklarımızla ilgilendiğini biliyoruz. Devletine, milletine, ailesine ve topluma yararlı evlatlar yetiştiriyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Bu emeklerinizin hiçbir zaman unutulmayacağını bilmenizi istiyorum. Her zaman bizim gönlümüzdesiniz. Öğretmenler olarak topluma verdiğiniz katkının ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz. Öğretmenler Günü’nüzü kutluyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğretmenlere özel olarak hazırlanan ajanda hediye ederken, 24 Kasım Öğretmenler Günü pastasını öğretmenlerle birlikte kesti. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen daha sonra aynı binada eğitim öğretime devam eden Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi ve Isparta Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Burada da sınıfları gezerek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ile birlikte konferans salonunda öğretmenlerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, “Isparta bir eğitim şehri. Bunu daha da geliştirmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bizi bu noktada her zaman destekleyen Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlimizde toplam 7 bin 153 öğretmenimiz var bunun 5 bini il merkezimizde. Öğretmen sayımızın yaklaşık yüzde 70’i şehir merkezinde. Dolayısıyla il merkezi Isparta’nın eğitimine yön veriyor. Sayın başkanımıza da bugün bizlerle olduğu için şükranlarımı arz ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayarak, hiçbir zaman öğretmenlerin unutulmadığını söyledi. Kendisinin sürekli olarak öğretmeniyle görüştüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Halen ilkokul öğretmenimle görüşüyorum. Kendisiyle konuştuğumda ya da aklıma geldiğinde duygulanıyorum. Bu okula geldiğimde de duygulandım. Bu okulun projesinden yapımına kadar Mustafa Gürkan amcamızdan sonra oğluyla beraber bu işe emek verdik. Allah rahmet eylesin ismini verdiğimiz kişi çok değerli bir insandı” dedi.

Isparta’nın bir eğitim şehri olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Üniversiteler ve ilk, ortaöğretimle birlikte yaklaşık 160 bin öğrencisi olan bir şehiriz. 7 binin öğretmenin olması bizim için ayrı bir değer. Bilim ve eğitim ordusu çocuklarımıza çok güzel bilgiler öğretiyor” görüşlerinde bulundu.

Çocukların ve gençlerin bazen istenmeyen durumlara yöneldiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, belediyenin çocuklar ve gençlere yönelik yatırımlarından bahsetti. Başkan Başdeğirmen, “Teknoloji bağımlılığı ve arkasından çok kötü alışkanlıklar geliyor. Belediye olarak bundan çocuklarımızı nasıl kurtaracağız diye düşünürken ilk göreve geldiğimizde mahallelerimize 22 semt sahası yaptık, 2 UEFA standartlarında saha yaptık. 3 kapalı spor salonu, yüzme havuzu, 3 gençlik merkezi yaptık. Bunlardan birisi Siber Isparta Gençlik Merkezi. 5 kütüphane açtık. 160 bin öğrencisi olan bir şehirde sadece bir kütüphane vardı. Yıkılan otogarın olduğu bölgeye büyük bir kütüphane yapacağız. Bir tane kültür sinemamız vardı. Başka yerimiz yoktu. 20 yılda Isparta’ya 27 tiyatro gelmiş. Belediye Kültür Merkezi’ni yaptıktan sonra sadece bir yılda 127 tiyatro geldi. Hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim binaları yaptık. Şimdi SDÜ Tıp Fakültesi’ne ek hizmet binasını hayırseverlerin destekleriyle yapıyoruz. Hizmette her şekliyle beraber olmazsak bu hizmetleri yapamayız. Gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Sizlerle iş birliği yapmalıyız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolleri yapıyoruz. Öğretmenler olarak bizlerden uzak durmayın. Belediyemiz herkese açık, gelebilirsiniz. Burası sizin belediyeniz. Belediyenin yapması gerekenleri hep birlikte konuşalım. İlk göreve geldiğimde ilk işlerimizden bir tanesi Isparta’da 23 okulun bahçesinin asfaltlanması, çeşmelerinin ve duvarlarının tamiri ve eksiklerinin giderilmesi oldu. Okullar bizim işimiz değil diyemeyiz. Hepsi bizim işimiz. Çocuklarımıza daha iyi bir geleceği hep beraber sağlayalım” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan, önceki yıllarda Isparta Belediyesi ile iş birliği içerisinde Erasmus projesi gerçekleştirdiklerini ve bu proje kapsamında şehre gelen misafirlerin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından en iyi şekilde ağırlandığını belirtti. Tezcan, proje kapsamında Yunanistan’a yaptıkları ziyarette Batı Trakya Türk Azınlıkları İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’nın Başkan Başdeğirmen’e gönderdiği kitap hediyesini takdim etti.