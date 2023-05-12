Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu anaokulu sınıfının ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ projesi etkinliğine katılarak, minik öğrencilere masal anlattı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu anaokulunun hazırlamış olduğu “Bana Bir Masal Anlat Baba” projesi çerçevesinde minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklara masal anlatacağını belirten, masal anlatırken çocukluğuna geri döneceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Biz de sizin gibi çocukken annelerimiz masal anlatırdı. O zaman elektrik yanmıyordu, televizyon yoktu. Sadece radyo vardı. O radyodan haberleri ve türkü dinlerdik. Başka bir eğlence aracımız yoktu. Sonra televizyon ve sinema oldu. Biz onlarla sonra tanıştık. Ama sizin yaşınızdayken yatağa girerken uyumamız için annemiz bize masal anlatırdı. O günlerde nasıl yaşadığımızı yerdeki sini anlatıyor. Biz ona sini derdik. Biz de akşam yemekten sonra yere otururduk annemiz, babamız çerezler koyar, çay demlerdi. Bu çerezleri yedikten sonra annemiz uyumamız için masal anlatırdı. Kırmızı Başlıklı Kız diye bir masal vardı. O masalı anlatırdı. Annemin bana anlattığı bu masalı hatırımda kaldığı kadar anlatıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen, minik öğrencilere Kırmızı Başlıklı Kız Masalını anlattı. Masalın ardından bir öğrencinin doğum günü kutlanırken, Başdeğirmen çifti öğrencilere oyuncak hediye etti. Öğrenciler de Şadiye Başdeğirmen’in Anneler Gününü kutlayarak, hazırladıkları hediyeleri verdiler.

Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Recai Duran, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ projesine 2022 yılında başladıklarını belirterek, projede ailenin toplumun temeli ilkesini önemsediklerini söyledi. Farklı projeler de yaptıklarına değinen Duran, “Sizin de bu konudaki hassasiyetinizi bildiğimiz için çok teşekkür ederiz. Bu gelişinizle beraber projemizi taçlandırmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Projede işlenilen konunun toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukların küçük yaşlarda ailenin değerini bilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız şuanda her zaman istenilene kavuşulabilen, teknolojinin en yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ama bilmeleri gerekiyor ki bu süreç çok zor olarak bugünlere geldi. Bunu da anlatabilmemiz lazım. Kıymetini bilmeleri gerekiyor. Kolay kazanılan çabuk harcanır, zor kazanılan zor harcanır. Onu bildikleri zaman hayatı da çok zor harcasınlar. Anne ve babalarının daha önce nasıl yaşadıklarını, ne kadar zorluklar çektiklerini düşünerek yaşarlarsa hayatta daha çok iktisatlı olurlar. Bu iktisat hem hayatta hem de aileye karşı değerlendirildiği zaman çok güzel sonuçlar çıkar. İnşallah büyüdükleri zaman bizden çok daha güzel şeyler yaparak, kendisinden sonra gelen çocuklara da bizden gördükleri örneklerin daha güzelini yapacakları inancındayım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz” diye konuştu.

Küçük Dehalar Akademisi Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Recai Duran, etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bir plaket takdim etti.