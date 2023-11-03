Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde vatandaşlar tarafından başlatılan Kur’an Kursu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Köy halkı Kur’an Kursunun yapımına destek verdiği için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde yeni bir Kur’an Kursu inşa ediliyor. 2 katlı olarak inşa edilen Kur’an Kursu için köy halkı ve hayırseverler seferber olmuş durumda. Kur’an Kursu yapımına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de destek veriyor. Başkan Başdeğirmen Sevinçbey köyünde Kur’an Kursu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.

Kur’an Kursu inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gayet güzel oluyor. Bahçesi var yaz aylarında ders dışarıda da yapılır. Ellerinize sağlık, hayırlı olsun. Sizler böyle güzel hizmetler yaptıkça bizler de yanınızda olmak istiyoruz” dedi.

Sevinçbey Köyü Muhtarı Veysel Korkmaz, Kur’an Kursunun yapımına destek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen’in yardımlarını hiçbir zaman esirgemediğini dile getiren Korkmaz, “Başkanımız inşaatı yerinde inceledi. Eksiklikleri tamamlamak için desteklerini veriyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

Sevinçbey Köyü Camii İmam Hatibi Mehmet Ekinci de, Kur’an Kursu yapımına destek verdiği için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, Kur’an Kursunda yetişecek bireylerin vatana hayırlı evlatlar olacağına inandıklarını söyledi. Ekinci, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederiz, Allah razı olsun” dedi.

Ziyaretin sonunda dua edildi.