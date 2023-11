Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, merkeze bağlı Bozanönü köyünde inşaat çalışmaları devam eden Kız Kur’an Kursunda incelemelerde bulundu.

Isparta merkeze bağlı Bozanönü köyünde bulunan Kız Kur’an Kursu binası günümüz şartlarına uygun olmaması dolayısıyla iyi bir hizmet veremiyordu. Köyde yaşayan hayırsever Nurettin Öztürk, yeni bir Kur’an Kursu yapılması için arsasını bağışladı. Köy halkının başlattığı Kur’an Kursu inşaat çalışmaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de destekleriyle devam ediyor.

Başkan Başdeğirmen, Kız Kur’an Kursunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kur’an Kursu inşaatıyla ilgili bilgi aktaran Mimar Hakan Demirtaş, hayırsever Nurettin Öztürk’ün Kız Kur’an Kursu için arsasını bağışladığını belirterek, “Başkanım Allah razı olsun sizlerin de destekleriyle inşaatı bitirmeye çalışıyoruz. Burası 3 yatak odasından oluşuyor, 1 mutfağı var. Abdesthane ve salon var. Burayı yatılı düşünüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kur’an Kursu inşaatına destek veren hayırseverler ve arsasını bağışlayan Nurettin Öztürk’e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden Allah razı olsun. Çok güzel bir yer yapılıyor. Güzel çocuklarımız burada yetişecek inşallah” derken Nurettin Öztürk, “Başkanım sizlerin yardımı olmasa yetişemezdik. Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendilerine getirilen proje ve önerileri hiçbir zaman geri çevirmediklerini dile getirerek, “Amacımız bu tür projelerde tüm halkımızın istifade etmesi. Kur’an Kursu, düğün salonu tüm halkımızın istifade edeceği yerler. Düğün salonu bitmedi. Orada daha yapılacak işler var. Orası bitince vatandaşımız düğününü, asker eğlencesini, nişanını yapacak. Bunlar önemli. Bu tür çalışmalarda her zaman sizlerin yanındayız. Köylerimizi mahallemiz olarak görüyoruz. Büyükşehir değiliz ama İl Genel Meclisimizle beraber gereken çalışmalara biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Mezarlık yoluna kilit taşı istendi orayı da yapalım, vatandaşımızın ayağını çamurdan kurtaralım. Bize düşen her şeyde Allah’ın izniyle varız. Devletimizin parasını devletimizin insanına harcıyoruz. Halkımızın çoğunluğunu ilgilendiren her projede varız. Siz yeter ki proje üretin” şeklinde konuştu.

Bozanönü köyünde yaşayan kadınlar da Başkan Başdeğirmen’den doğalgaz ve çocuk oyun parkı talebinde bulundu. Başdeğirmen, çocuk oyun parkının yapılacağını ve doğalgazın köye 2024’de geleceğini bildirdi.