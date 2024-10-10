Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310’uncu yıl dönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le bir araya geldi.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Haftanın tamamlanması münasebetiyle Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le makamında bir araya geldi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, hafta hakkında ve itfaiye müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Balcı, “Bizlere bugüne kadar gerek araç yönünden gerek malzeme yönünden her türlü desteği verdiniz. Hiçbir malzemeyi bizden esirgemediniz. Allah razı olsun başkanım” dedi.

"Zor ancak çok kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz"

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310’uncu yıl dönümünü kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, itfaiye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. İtfaiyeciliğin çok zor bir görev olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Zor ancak çok kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Zorda kalan vatandaşlarımıza yardımcı oluyorsunuz, yeri geliyor bir yangın mahallinde, yeri geliyor kaza yerindesiniz. Yine bir hayvanın kurtarılması noktasında yine sizler varsınız. Suda boğulma hadisesi varsa oradasınız. Her yerde sizler varsınız. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşayabilmesi, sorunlarının giderilmesi için sizler çok emek veriyorsunuz. Tehlikeli ve zor bir görev. Rabbim sizleri korusun, sizlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Isparta İtfaiyesinin altyapısının çok kuvvetli olduğuna değinen ve her türlü araç ve gerece sahip olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Her türlü olumsuzluğa hazırız. Bölgede 43 metre merdiven uzunluğuna sahip bir itfaiye aracına sahibiz ve bunun ne kadar önem taşıdığının bilincindeyiz. Altyapımızı daha da kuvvetlendirmek için çalışıyoruz. Rabbim bu araç ve gereçleri kullandırmayı nasip etmesin ancak tedbirimizi de elden bırakmıyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.