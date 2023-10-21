Isparta’da esnaf buluşmalarını sürdüren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, görme engelli bir vatandaşın konuşan saat talebini anında yerine getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını çerçevesinde Kunduracılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafla karşılıklı istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bazı taleplerin ise anında yerine gelmesi için ilgili daire müdürlüklerine talimat verdi. Başdeğirmen, görme engelli bir vatandaşın konuşan saat talebini anında yerine getirdi.

Esnaf ve mahalle buluşmaları yaptıklarını ve bu toplantılarla vatandaşların istek ve önerilerini aldıklarına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılabilecek hizmetlerin anında yerine getirildiğini kaydetti. Görme engelli bir vatandaşın konuşan saat talebine de kayıtsız kalmayan Başkan Başdeğirmen, toplantı esnasında getirilen saati vatandaşın koluna taktı. Vatandaş da yerine gelen talebinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Yaklaşık 50 yıl ayakkabıcılık mesleğini icra ettiğini, 6 yıl önce de gözlerini yüzde 95 oranında kaybettiğini söyleyen vatandaş “Mümkünse bir konuşan saat talebinde bulunuyorum” dedi. Bugüne kadar hep engellilerin yanında olduklarını ve taleplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen de toplantı esnasında getirilen saati görme engelli vatandaşın koluna takarak güzel günlerde kullanması dileklerini iletti. Başdeğirmen, “Engellilerimize her türlü desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Bizim dönemimizden önce toplamda 30 adet akülü tekerlekli engelli aracı dağıtılmış, bizim dönemimizde ise bu rakam 336 adet akülü tekerlekli sandalye, konuşan saatler, görme engelli bastonlar ve daha çok sayıda araç gereç dağıtımı yaptık. Yine evlerindeki tuvaletlerine kadar uygun hale getiriyoruz. Yatalak hastası varsa bir vatandaşımızın, elektrikli karyola desteği sunuyoruz. Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde teyzemizin tırnağını dahi kesiyoruz” görüşlerinde bulundu.

Kunduracılar Sitesinde bulunan Hasan Sadi Kahyaoğlu da Başkan Başdeğirmen’i sivil hayatından, ITSO döneminden ve Belediye Başkanlığından tanıdığını ve bu süreçte kendisiyle çalışma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Kahyaoğlu, “Başkanımız gibi bugüne kadar eğitim, kültür hayatına, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dokunan ikinci bir şahıs olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız ‘gönül belediyeciliği’ derken Başkan belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gönül belediyeciliği yapan özel isimlerden birisidir” diyerek bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.