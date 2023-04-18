Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, Büyükelçi Lalu Muhamad Iqbal’e Isparta’yla ilgili bilgiler verirken, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve ekonomik gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Lalu Muhamad Iqbal:"Türkiye kalbimize çok yakın. Sadece kardeş değil, aynı zamanda gardaştır"

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, Isparta’ya ilk kez 2019 yılında Gül Festivali’ne katılmak için geldiğini söyledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in özgeçmişini incelediğini ve ticaret hayatından gelmesi dolayısıyla Belediye Başkanlığında çok başarılı olacağını belirten Lalu Muhamad Iqbal, Endonezya ile Türkiye’nin ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin birbirine çok yakın bağları olduğunu dile getiren Iqbal, “Türkiye kalbimize çok yakın. Sadece kardeş değil, aynı zamanda gardaştır. Her Türk ile karşılaştığımızda farklı bir his oluyor. Endonezya ve Türkiye nüfusunu birleştirirsek 400 bin nüfus oluyor. Türkiye’ye ilk geldiğimde Türkiye ile Endonezya’nın ticari ilişkisi 1.2 milyar dolardı. Şuanda 3 milyar dolara çıktı. Bunu geliştirmemiz ve yükseltmemiz gerekiyor. Endonezya ve Türkiye için serbest ticaret anlaşması için çalışıyoruz. Hedefimiz 10 milyar dolarlık bir ticaret ağı. Türk ticaret adamları Endonezya’yı fazla bilmiyorlar. Endonezya işadamları da Türkiye’deki verileri bilmiyor” dedi.

Endonezya’dan Türkiye’ye genelde işlenmemiş ham madde ürünleri satıldığını dile getiren Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal, daha fazla ihracat yapmaları durumunda Türkiye’nin ekonomisinin daha da gelişebileceğini söyledi. Iqbal, “Türkiye’den Endonezya’ya elma, limon ve kiraz ihraç ediyorsunuz. Burada bir fabrikayı ziyaret edip, oradaki ürünlere bakacağız. Dün Endonezyalı öğrencilerle iftar yaptım. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Onlar Isparta’dan çok memnunlar ve burada rahat ediyorlar. Endonezya halkı adına size çok teşekkür ediyorum. Onları size emanet ediyorum ve onlara kendi çocuğunuz gibi bakabilirsiniz. Isparta Belediyesi’nin faaliyetlerine onları da davet edebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen:" Elma konusunda Endonezya ile ticaret yapabiliriz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal’a Isparta’yla ilgili genel bilgiler aktardı. Endonezya’nın kardeş ülke olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Endonezya’yı çok seviyoruz. Kibar ve naif insanların olduğu bir ülke. Müslüman nüfusunun orada fazla olması bizimle farklı bir yakınlığı ortaya çıkartıyor. 300 milyona yakın nüfusunuz var. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi. O anlamda bizim için değerlisiniz” şeklinde konuştu.

16 yıl Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev yaptığından bahseden Başkan Başdeğirmen, 16 yılın ardından Isparta halkı tarafından Belediye Başkanı olarak seçildiğini anlattı. Isparta’nın bir tarım şehri olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tropikal meyveler hariç hemen hemen meyvelerin hepsini üreten bir şehiriz. Dünyanın üçüncü büyük elma üreticisi ülkesiyiz. Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon ton elma üretimiyle en büyük elma üreticisi bir şehiriz. Konsantre meyve suyunu çok miktarda üretip dünyanın birçok noktasına ihraç ediyoruz. Elma konusunda Endonezya ile ticaret yapabiliriz. Son 4 yıldır Hindistan’a önemli ölçüde elma gönderiyoruz. Elmanın yanı sıra diğer meyvelerden de önemli miktarda üretiyoruz. Kiraz, kayısı, şeftali, üzüm, domates de şehrimizde önemli derecede ürettiğimiz ürünler” görüşlerinde bulundu.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal’ı tekrar Gül Festivali’ne davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Büyükelçimize gülün nasıl damıtıldığını ve nasıl toplandığını, gül suyu ile gülyağının yapılışını göstermek isteriz. Gül Festivalimiz Haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Hanımefendi ile birlikte tekrar sizleri bekliyoruz. Birçok etkinliklerde Endonezyalı çocuklarımızla beraber oluyoruz. Yöresel kıyafetlerle, yöresel danslarla birçok programımızda Endonezyalı çocuklarımızı izledim. Endonezyalı öğrencilerimiz belediyemizin dershanesinde İngilizce ve diğer konularda ücretsiz kurs veriyoruz ve sertifika alıyorlar. Onlar bizim elçilerimiz” dedi.

Büyükelçi Lalu Muhamad Iqbal da Isparta’daki öğrencilerin elçi olarak kabul edilebileceğini söylerken, Başkan Başdeğirmen, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gelmeleri durumunda buradaki öğrencilerin kendilerini orada gezdirebileceklerini ifade etti. Iqbal, “Ben sizi misafir etmek isterim. İnşallah en kısa zamanda Endonezya’daki bir şehrimizle Isparta kardeş şehir olur” dedi. Başkan Başdeğirmen de “Kardeş şehir olarak dostluğumuzu daha da pekiştirelim, kadim olsun inşallah” ifadelerinde bulundu.

Ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.