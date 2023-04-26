Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde emekliye ayrılan personellerle bir araya geldi, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür edip, plaket verdi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde görevli 14 personel, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yasal düzenleme çerçevesinde emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılan personeller beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarına yemek ikramında bulundular. Yemek ikramına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Veli Üstaş, emekliye ayrılan personele bundan sonraki hayatlarını aileleriyle birlikte sağlıklı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun yıllardır Isparta’ya emek veren 14 personelin emekliye ayrıldığını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımızın en son yapmış olduğu çalışmalardan birisi olarak EYT çerçevesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzde görevli 14 arkadaşımız emekli oldu. Arkadaşlarımız güzel bir kadirşinaslık göstererek arkadaşlarına yemek ikram edip, vedalaşmak istemişler. Bizi de başkan yardımcılarımızla davet ettiler, biz de katıldık. Rabbim burada çalışan tüm arkadaşlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde emekliliği yaşamayı nasip etsin. Yapmış olduğunuz işin ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilincindeyim. Çok büyük emeklerle hizmet ediyorsunuz. Gece gündüz demeden emek veriyorsunuz. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı size teşekkür ediyorum. 14 arkadaşımıza da bundan sonra emeklilik yaşantılarında, ikinci baharlarında aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Sizlere yemek vererek vedalaşmaları da güzel bir davranış olmuş. Kendilerine bu davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah diğer birimlerimize de güzel bir örnek olur” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Emekliliğiniz hayırlı olsun” diyerek emekliye ayrılan personellere plaket verdi.