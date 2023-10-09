Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftüsü Bayram Şahin’i ziyaret ederek, Müftülük personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Bayram Şahin’i ziyaret etti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlı olması dileklerini ileten Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden Allah razı olsun. Din görevlilerimiz sayesinde inançlarımızı camilerimizde yaşama imkanı buluyoruz. Camilerimizde yapmış olduğunuz hizmetler bizler için çok değerli. Dinimizin gereğini yerine getirebilmek için sizler bizlere yol gösteriyorsunuz. Çocuklarımıza değişik zamanlarda vermiş olduğunuz kurslarla dini eğitim almalarını sağlıyorsunuz. Bunlar da bizim için değerli. Çocuklarımızın dinini, imanını, Kitabını, Allah’ını, Peygamber Efendimizi bilerek yetişmesi geleceğimiz için çok önemli. Dinini, Kitabını bilen Rabbimin yarattığı her canlıya karşı sevgi ve saygıyı bilir. Dinimize layık şekilde yaşamasını da öğrenir. Bunlara çok büyük katkılar sağlıyorsunuz. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere düşen vazife ne ise her şeyiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah daha güzel hizmetlerde beraber olmayı nasip etsin inşallah” dedi.

İl Müftüsü Bayram Şahin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini ziyaret etmesinden ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlamasından dolayı onur duyduklarını ifade etti. Din görevlilerinin üzerlerine düşen görevleri yapmaya gayret ettiğine değinen Bayram Şahin, “Şehrin emini olarak sizlerle görevimizi sürdürdüğümüz bu dönemde sizlerle çok önemli işlere imza attık. Bu binanın tamamlanmasında Müftülük Camimizin tamamlanmasında, Kur’an Kurslarımızın hizmete girmesinde, camilerimizin temizliğinde, gençlere verdiğimiz hizmetlerde sizler hep yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Rabbim yaptığınız tüm iyilikleri önce amel defterine kaydetsin. Vefalı bir milletimiz var. Milletimizin bu hizmetleri asla unutmayacağı inancındayım. Isparta bu yönüyle önemli bir fırsatı değerlendirdi, inşallah değerlendirmeye de devam eder. Daha güzel bir Isparta, dini hizmet açısından ezanların coşkuyla devam ettiği, bayrağımızın dalgalandığı, huzurlu ve mutlu olunan, yaşamada emekli ve diğer vatandaşlarımızın aklına ilk gelen yer olarak bilinmesi gereken yer olmasını Cenab-ı Mevlam’dan dua ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladınız. Rabbim sizlerin de güzel günlerini muvaffak kılsın, hizmetlerinizde başarılar nasip etsin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftülüğü personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı.