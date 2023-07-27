Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güçlendirme çalışmalarının sürdüğü Yedişehitler Kapalı Cuma Pazar alanındaki esnafla buluştu. Başkan Başdeğirmen, esnafın başta doğalgaz talebi olmak üzere isteklerinin yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdi. Esnaf, 20 yıldan bu yana el atılmayan Kapalı Cuma Pazaryerinin güçlendirilerek yenilenmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde hizmet veren esnafla buluşarak, esnafın talep ve önerilerini dinliyerek, yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen son olarak geçen yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışından dolayı az hasar gören ve güçlendirme çalışmalarına başlanan Yedişehitler Cuma Kapalı Pazar alanındaki esnafla buluştu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, yapılması gerekenlerle ilgili daire müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kapalı pazaryerindeki esnafın doğalgaz talebi olduğunu belirterek, “Buranın zeminini kaldıracağız. Bu sırada doğalgaz hatları döşenebilir. Torosgaz İl Müdürümüz Mehmet Beyi de davet ettim kendisi de geldi. Pazaryerinin hava alması için tepede açıklıklar olması gerektiği belirtildi. Tepede güzel bacalar yapalım. İçeriye yağmurun girmesini önleyecek şekilde tavanda yer açacağız. Bu şekilde hava sirkülasyonunu sağlayacağız” ifadelerinde bulundu.

Şehirde 136 cami bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen yaklaşık 100’ünün tuvaletlerinin yenilendiğini, çevre düzenlemelerinin yapıldığını anlattı. Başdeğirmen, “Şehrimize her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

Yedişehitler Cuma Kapalı Pazaryerinin geçen yıl kış mevsiminde yağan yoğun kar yağışında az hasar aldığını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “O kar yağışında Davraz Kapalı Pazaryeri çöktü. Burada da aynı tehlikeyi sezdiğimiz için burayı güçlendirme programına aldık. Gördüğüm kadarıyla güzel bir şekilde güçlendirmesi yapılıyor ve bitmek üzere. Alanın aydınlatması yapılacak. Daha sonra zemin çalışmaları gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

Esnaf da tek tek söz alarak talep ve önerilerini bildirirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılması gerekenlerle ilgili talimat verdi. Esnaf buluşmalarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden esnaf, “Şehir merkezinde güzel düzenlemeler yaptınız. Camilerde çalışmalar yapıyorsunuz ve çok güzel oluyor. Allah razı olsun. 20 yıldır el sürülmeyen kapalı pazaryerimizin güçlendirme çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 20 yıllık soruna el attınız” görüşlerinde bulundu.