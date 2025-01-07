Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis üyeleriyle İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul’u ziyaret etti. Ziyarette çalışmalarda meclisler arası iş birliği ve güç birliğinin daha da arttırılması ele alınırken, İl Genel Meclisi Üyeleri, Başkan Başdeğirmen’in hizmetlerini köyler başta olmak üzere şehrin her yerinde gördüklerini belirterek, teşekkürlerini ilettiler.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte, Ocak ayı toplantılarını gerçekleştiren İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve meclis üyelerine şehre kazandırdıkları yatırımlar ve yeni projeleri hakkında bilgi verirken, buluşmada meclisler arası iş birliği ve güç birliğinin daha da arttırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Meclis Üyeleriyle istişare halinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Emaneti layıkıyla taşımaya gayret ettiklerine değinen Ertuğrul, “İşin özü hizmet edebilmek. Ispartalı hemşehrilerimizin ilçesinden, beldesinden köyüne kadar yaşam standartlarını artırmak temel gayemizdir. Sayın belediye başkanımız 2019 yılında göreve geldiğinden bugüne kadar gerçekten Isparta’da birçok esere, hizmete imza attı. Bunu meclis üyeleriyle gerçekleştirdi. Biz de sayın başkanımızla iyi bir iletişim ve istişare kültürüyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok alanda birlikte hareket ettiğimiz noktalar var. Bunun örneklerinden birisi merkez köylere götürdüğümüz doğalgazdır. Sayın belediye başkanımız şehirdeki eksiklikleri tamamlarken, köylerimizde de eksik olan hususlarda hiçbir zaman talepleri geri çevirmeden hareket ediyor. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve kıymetli meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Ertuğrul, Başkan Başdeğirmen’in birçok alanda birçok insana temas eden hizmetleri olduğunu belirterek, “2019’da başkanımız seçildi ancak 2020’de pandemi başladı. Pandemiden sonra dünyada olumsuz ekonomik gelişmeler meydana geldi. Dar bir çalışma zamanı olmasına rağmen bu kadar eseri kazandırmak çok önemli. Çevre şehirlerden gelen misafirlerimiz Isparta’da son dönemdeki gelişmeleri görüyorlar ve büyük işler yapıldığını her fırsatta ifade ediyorlar. Merkez ilçe başkanımız bir programda ‘Isparta’nın tarihi sorunları Şükrü başkanla tarihe gömüldü’ şeklinde açıklama yaptı. Gerçekten doğru bir söz. Şehirleri imar etmek, altyapı, üst yapı yapmak önemli ama gönüllere dokunmak, vatandaşların duasını almak son derece kıymetli. Bunun da yansıması oyunuzu artırmak suretiyle seçilmenizden ortaya çıktı. Hemşehrilerimiz belediye başkanımıza güvenini 31 Mart’ta gösterdi” ifadelerinde bulundu.

MHP Sütçüler İl Genel Meclisi Üyesi Ceyhun Aydemir, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerini Isparta’nın 204 köyünde gördüklerini ifade ederek, “Başkanımızı Çandır’da gördük, camilerde hizmetlerinizi gördük, Kesme köyümüzde gördük. İnşallah bu hizmetlerinize devam edeceğinize inancım tamdır. Sütçüler halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AK Parti Merkez İlçe İl Genel Meclisi Üyesi Muammer Çolak da AK Parti grubu adına hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

CHP Gelendost İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Güven, gerek ilçelerde gerekse şehir merkezinde vatandaşların Başkan Başdeğirmen’in hizmetlerinden memnuniyetlerini kendilerine de aktardıklarını ifade etti. Güven, “Başkanım hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.

MHP Eğirdir İl Genel Meclisi Üyesi Abdurrahman Sinap ise Isparta merkez ve köylerde Başkan Başdeğirmen’in hizmet noktasında ismini duyduklarını belirterek, “Yüreğinizin evlat acısıyla yanıp tutuşmasını içinize gömüp, ilimiz genelinde hizmet ediyorsunuz. Böyle fedakar bir babayı ayakta alkışlamak istiyorum” dedi ve ayağa kalkarak Başkan Başdeğirmen’i alkışladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sıcak ve samimi karşılamadan dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Isparta’yı en yaşanabilir il yapmak, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmenin belediye meclisi ve il genel meclisinde alınacak kararlara bağlı olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, bu kararların da en iyi şekilde alınmaya devam edildiğini söyledi. Köy, belde, ilçe ve merkezlere hizmet eden birimler olarak üzerlerine düşen görevin bilincinde olduklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bundan sonra da bize düşen, görevimizi layıkıyla yerine getirmektir. 2019 seçimlerinden sonra birçok ezberi bozarak bugünlere geldik. Bu ezber il belediye başkanının hizmet noktasında mücavir alanının dışarısına çıkmamasıydı. Bu bize şunu söylüyordu; Isparta merkez belediyesi olarak şehirdeki okulların bahçelerine asfalt dökemezsin, köylere destek veremezsin, senin vazifen merkez. Eğer biz birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak bu söylediklerimizi yapmamız mümkün değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız, güçlü olmamız lazım. 2019 seçimlerinden sonra birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamızın birçok faydasını gördük. 8 köyümüze doğalgaz verdik. Türkiye’de örneği olmayan bir çalışmaydı. Belediye Meclisinde 4 partili 3 gruplu meclisimiz var. Her partiden arkadaşımız şuan aramızda. Bu önemli. Bizim için hizmet önemli. Bugün beni herhangi bir köyümüzden bir vatandaşımız hiç çekinmeden arayıp ihtiyacını söyleyebiliyor. Ben de bunu özel idaredeki yetkililerimiz ve sayın il genel meclisi başkanımızla konuşarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Devletimizin parasını devletimizin insanına harcıyoruz. Bu memlekete hizmet etme aşkıyla hep birlikte yanalım. Yapmak istediğimiz budur” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, “Biz hep birlikte Ankara’ya gidiyoruz. Bu birlik ve beraberlikle taleplerimizin karşılığını alıyoruz. Hep beraber problemleri çözmeye devam etmeliyiz. Köylerimize çok güzel hizmetler yapıyorsunuz. Allah’ın izniyle sizlerle birlikte önümüzde dolu dolu 4 yılımız var. En güzel şekilde sizlerle istişare halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın başkanımın nezdinde tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.