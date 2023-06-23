Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cuma namazını Anadolu Mahallesi Camisinde kıldıktan sonra cami etrafında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlar, cami çevresindeki çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.

Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerde çevre düzenleme, tuvaletleri ve şadırvanları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği yerlerden birisi de Anadolu Mahallesi Camisi oldu. Caminin avlusundaki duvarlar kaldırılırken, deforme olan taban döşemeleri söküldü. Zemin çalışmasının ardından başlayan renkli taş döşeme işlemleri devam ederken, peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca alana aydınlatmalar ve kamelyalar konacak, tuvaletler bakım ve onarımdan geçirilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cuma namazını Anadolu Mahallesi Camisinde kıldıktan sonra devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşlar cami etrafında gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarının çok güzel olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Başkan Başdeğirmen’in sık sık mahallelerini ziyaret etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, “Başkanımız her zaman bekleriz” derken Başkan Başdeğirmen de “Her zaman yanınızdayız, her zaman geliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş da mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Demirtaş, “Mahallemiz çok güzel oldu. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da daha güzel olacak inşallah” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesi şehrin eski mahallelerinden biri olduğunu belirterek, “Bu mahallemizde inşallah çok daha güzel değişiklikler yapacağız. Bu sene içerisinde meydanda yenileme yapmıştık. Şimdi de burayı yapıyoruz. Çok güzel oluyor, çok beğendim. Vatandaşlarımız burada akşamları sohbet etme imkanı bulacaklar. Ağaçların altında serin bir ortamda çok güzel bir yer olacak” ifadelerinde bulundu.