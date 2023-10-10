Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmaları çerçevesinde Davraz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başdeğirmen “2024 yılı bizim için en güzel yıllardan birisi olacak inşallah” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmaları çerçevesinde Davraz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın talep ve önerilerini alıyor alan Başkan Başdeğirmen, yapılması gerekenlerle ilgili karşılıklı istişarelerde bulundu. Davraz Mahallesi sakinleri tek tek söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e talep ve önerilerini dile getirdi. Bir vatandaş, 3928 sokakta kuruyan ağacın olukları doldurduğunu belirtirken, Başkan Başdeğirmen, konuyla ilgilenilmesi talimatını verdi.

Isparta Belediyesi’nin gelir düzeyi şartları uygun olan hanelere verdiği ücretsiz doğalgaz tesisatı hizmetinden yararlanan vatandaşlar, “Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz” dediler. Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen’in verdiği hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, “Gelecek dönem inşallah yine beraber oluruz. Mahallemize ilginizden dolayı teşekkür ederiz” derken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahallede bulunan bir sitenin içme suyu problemiyle ilgili gelen taleple ilgilenilmesi talimatını verdi. Mahalle sakinleri sosyal tesis ve spor yapabilecekleri alanlar istediklerini belirtirken, Başkan Başdeğirmen, “Programımızda var. Yeri de çok güzel. Orada hem sosyal tesis hem de spor yapabileceğiniz bir alan olacak. 2024 yılı bizim için en güzel yıllardan birisi olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt ve beraberindeki çocuklar mahallelerine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e çiçek ile plaket takdim etti.