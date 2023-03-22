AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, yoğun gündemli “AK Parti 3 Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme” toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, yoğun gündemli “AK Parti 3 Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme” toplantısını İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran başkanlığında gerçekleştirirken toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Balıkesir Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin online olarak katıldı. Toplantıya; İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İlçe Koordinatörleri, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, 20 İlçenin 3 Kademe İlçe Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay katıldı.

AK Parti Balıkesir, seçimlere yoğun bir programla hazırlanıyor

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, yoğun gündemli “AK Parti 3 Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme” toplantısında; 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ile ilgili teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, seçmen listeleri, sandık görevlileri, seçim hazırlıkları ve milletvekili aday adayları temayül oylaması hakkında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca, AK Parti İl Teşkilatının Ramazan ayı süresince yapılacak olan ziyaret ve saha çalışmaları konusunda programın detayları görüşüldü.

Başkan Başaran Balıkesirlilere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisinin açılışı öncesi karşılamada gösterdikleri coşkudan dolayı Balıkesirlilere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı açılış öncesi Balıkesir’e yakışan şekilde, büyük bir coşku ile karşıladık. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği teveccüh ve destekten dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Balıkesirimize ve ülkemize büyük bir katma değer katacak olan Bor Karbür Üretim tesisimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. AK Parti 21 yılda yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla dışa bağımlı bir ülkeden, dış ihracatını kurduğu milli ve yerli sanayisiyle arttıran bir ülke haline geldik.

Balıkesirliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği gayret ve hedefler doğrultusunda Türkiye Yüzyılına güçlü bir şekilde giriyoruz. Geleceği inşaa eden, yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmak için, bölgeyi ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışan bir Cumhurbaşkanımız ve devletimiz var. Milletimizin refahı için, çocuklarımızın yarınları için durmak yok yola devam diyen bir AK Parti var. Balıkesir’imize böyle önemli bir tesisi kazandıran Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanlığımıza ve Eti Maden yönetimine bir kez daha Balıkesirliler adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başaran: “7’li masanın planlarını bozmak için sandıklara sahip çıkacağız”

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gittiğini belirten AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Dış mihrakların sözcülüğü ve planlarıyla seçim çalışması yürüten 7’li masaya karşı, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizle birlikte yolumuza devam ediyoruz. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri bağımsızlık mücadelemizin devamı için büyük önem arz ediyor. Dışarıdan beslenen, PKK ve Fetö’nün ağzıyla konuşan ve onların planıyla hareket eden bir muhalefet ile karşı karşıyayız. En son CHP’li Emekli Amiral Türker Ertürk’ün “Bu iktidar ama acılı ama acısız değişecek” ifadeleri ortaya konulan planın bir göstergesi. Bu açık tehditte gösteriyor ki bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen, kendi öz kaynaklarıyla, sanayileşmesiyle, savunma sanayisindeki gelişimiyle, küresel güç haline gelen Türkiye’nin önünü nasıl keserizin planlarını devreye sokma amacını net olarak ortaya koymaktadırlar. Ülkemizi bölmek, parçalamak, tekrar dışa bağımlı hale getirmek için türlü türlü planları şimdiden devreye sokmaya devam ediyorlar. Eminim ki aziz milletimiz bu kuklalara fırsat vermeyecek. Darbe hevesli yapılara karşı, terör örgütleriyle pazarlık masasında olanlara, yol yürüyenlere milletimiz sandıkta en güzel cevabı verecektir.

“14 Mayıs’ta kazanan Türkiye olacak, milletimiz olacak”

AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu karanlık zihniyete karşı sandıklara sahip çıkacağız. Seçim günü sandıklarda vatandaşımızın oyunu çalma niyeti içerisindeki bu zihniyetin planlarına engel olacağız. Tüm teşkilatlarımız bu konuda gereken çalışmayı kararlılıkla yerine getirecek. Bunun içinde demokrasinin engellenmemesi adına sandıklarımıza sahip çıkacağız. Seçime bu kararlılıkla hazırlanıyoruz. Tüm teşkilatlarımız seçime tam kadro hazır. 14 Mayıs’ta kazan Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak” dedi.

Başaran, AK Parti’den milletvekili aday adayı olanlara başarılar diledi

AK Parti Milletvekili aday adaylığı sürecine de değinen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Balıkesir’de Milletvekili Aday Adayı başvuru süreci devam ediyor. AK Parti’den vekil adaylığı başvurusu yapan tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu konuda yani başvurularla ilgili ve temayül yoklaması hakkında yarın kamuoyunu bilgilendiren bir açıklamamız olacak” dedi.

AK Parti Balıkesir’den ramazana özel yoğun program

Ramazan ayını tekrar dolu dolu, yoğun bir programla geçireceklerini ifade eden Başkan Başaran, “Geçtiğimiz yıl 30 gün Ramazan’ı 100 gün gibi yaşayacağız diye yola çıkmıştık. Hamdolsun bu program çerçevesinde milletimizle birlikte olup gönüllere dokunarak, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yıl da Ramazan ayında, yine milletimizle bir olacağız, birlik olacağız, sofralarına konuk olacağız. Daha da yoğun bir ziyaret programıyla, milletimizin yanında, onların dertleriyle, sevinçleriyle hemhal olup gönüllerimizi bir edeceğiz. 6 Şubatta yaşadığımız asrın felaketi depremlerin 11 ilimizde oluşan yıkımı unutmadan, depremzede vatandaşlarımızla bugüne kadar zaten beraberdik, yanlarındaydık, yine bundan sonra yanlarında olmaya, acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıp, depremin etkilerini birlikte ortadan kaldıracağız. 11 ilimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Devletimiz ve bizler bu konuda var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Balıkesir’imiz de misafir ettiğimiz depremzedelerimizle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ramazan bereket ayıdır, rahmet ayıdır. Bu vesile ile Balıkesirli hemşehrilerimizin ve milletimizin Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor, bereket, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Balıkesir teşkilatı, seçim hazırlıklarını hızlandırdı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, yoğun gündemli “AK Parti 3 Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme” toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Balıkesir Koordinatörü ve Denizli Milletvekili Şahin Tin online olarak katıldı. Uygur ve Tin, Teşkilat mensuplarına yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verirken, daha önceki seçimlerde yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; İl SKM ve İlçe SKM’lerin oluşturulması, Sandık görevlilerinin belirlenmesi ve çalışma yöntemleri, Milletvekili aday adaylığı temayül oylaması, Seyyar sandık uygulaması hakkında bilgilendirme ve seçim çalışmalarında izlenecek yol ve yöntemler değerlendirildi.