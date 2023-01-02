Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, verilen krediler ile esnafa katkı sağladıklarını belirterek, “Kooperatiflere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra kredi talebi patlaması oldu. 500 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında kredileri esnaflarımıza sağladık” dedi.

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, verilen krediler ile esnafa katkı sağladıklarını belirterek, “Kooperatiflere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra kredi talebi patlaması oldu. 500 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında kredileri esnaflarımıza sağladık” dedi.

Fatsa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 2022 yılında esnafın zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi. Kooperatif olarak esnafın çok fazla kredi talebi olduğunu söyleyen Baş, “Bizler de her talebi değerlendirerek esnaflarımıza yardımcı oluyoruz. Kooperatiflere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra kredi talebi patlaması oldu diyebiliriz. 500 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında kredileri esnaflarımıza sağladık. Bizim kooperatifimize de bu anlamda yoğun kredi talebinde bulunuldu. Araç almada, işyeri almada onların her ihtiyacı için üzerimize düşeni fazlası ile yaptık. Esnaflarımıza ciddi derece de destek sağladık. Yeni yıla girmeden birçok esnafımız kredilere yoğun talep olunca bizler de üyelerimizin işleri görülmesi için üzerimize düşen görevi yaptık. Bölge birliği başkanımız başta olmak üzere genel başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fatsa’nın esnafının taleplerini yerine getireceğiz” dedi.