Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle Altıneller Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü vesilesiyle Altıneller Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutladı. 2020’de kurulan Altıneller Kadın Kooperatifi sayesinde emeklerini kazanca dönüştüren Altındağlı kadınlarla bir araya gelen Başkan Balcı, kooperatifin ve kooperatifçiliğin önemini vurguladı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleştirilen programa birçok belediye memuru ve Altıneller Kadın Kooperatifi üyeleri katılım sağladı.

Konuşmasında el emeği ve alın terinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Kooperatifler bizim için çok değerli. Özellikle kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerimizin son derece önemli bir rolü var. Kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca bilgi ve becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına erişebiliyorlar. Tüm bunlar kadınların kendine daha çok güvenmesine neden oluyor” dedi.

Balcı, Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde 500’e yakın kadının hayatının değiştiğini vurgulayarak, “Altındağlı kadınların umudu burada kazanca dönüştü. Altındağlı kadınlarımız, kendi el emeklerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak, kendi işinin patronu oldu. Kooperatifimiz sadece bir işletme değil, aynı zamanda sevgi ve emek kooperatifi. Burası kocaman ve sıcak bir yuva, aynı zamanda da kocaman bir aile. Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak. Şu anda çok yoğun ilgi görüyor ve bundan çok memnunuz. Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altın Eller Kadın Kooperatifimizde ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün. Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru” ifadelerini kullandı.

Balcı, Altındağlı kadınların oluşturdukları platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi kooperatife davet etti.