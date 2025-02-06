Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ankara’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor’un judocusu Emin Levent Yelkenci’yi tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda birinci olan Yunusemre Belediyespor’un judocusu Emin Levent Yelkenci’yi makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdi. Spora ve sporcuya verdikleri önemin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Başkan Balaban, Emin Levent Yelkenci’yi, antrenörlerini, ailesini ve başarıda emeği geçen kulüp yönetimini tebrik etti. Belediye Başkanı Balaban, "Sporcumuz, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek gururumuz oldu. Kendisinin milli takım seviyesinde de başarılı olup, ülkemize madalyalar kazandıracağına yürekten inanıyorum. Hangi amatör branş olursa olsun tüm sporcularımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Emin Levent Yelkenci, 15 Şubat’ta Samsun’da yapılacak Ümitler Milli Takım Kampı’na katılacak ve buradaki yoğun çalışmaların ardından Avrupa Judo Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kulüp yöneticisi Yücel Taşçı, Emin Levent Yelkenci’nin annesi Mübeccel Yelkenci ve antrenörler Halil Atmaca, Derya Çidem, İsmail Canıtez de eşlik etti.