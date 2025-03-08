Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sabahın erken saatlerinde emekçi kadınlarla bir araya geldi.

Karaköy’de işe gitmek için servis bekleyen kadınları ziyaret eden Başkan Balaban, onların gününü kutladı.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kadın haklarının önemine dikkat çeken Yunusemre Belediyesi, ilçenin beş farklı noktasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Sabah 06.30’da Karaköy’de emekçi kadınlarla buluşan Başkan Balaban’a, eşi Serap Balaban ve Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan da eşlik etti. Karaköy’ün yanı sıra Şeyh Fenari Camii önü, Malta, Laleli ve Muradiye’deki servis noktalarında da belediyenin kadın müdürleri, meclis üyeleri ve Yunusemre Kent Konseyi üyeleri tarafından kadınların günü kutlandı.

Kadınların toplumdaki emeklerinin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Balaban, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde emekçi kadın kardeşlerimizi unutmadık. Sabahın erken saatlerinde işçi servisi duraklarında, çeşitli fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimiz ile bir araya gelerek onların bu anlamlı gününü kutladık. Kadınlarımızın emeği, fedakârlığı ve azmi bizim için çok kıymetli. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Başkan Balaban’ı karşılarında gören kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, duyarlılığından dolayı da teşekkür etti.