Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi belediyede görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde belediyede görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyaret sırasında Başkan Balaban’a eşi Serap Balaban ve Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan da eşlik etti. Kadın çalışanlara yönelik anlamlı bir jest yapan Başkan Semih Balaban, 8 Mart nedeniyle kadın çalışanlara bir günlük izin kullanma hakkı tanıdıklarını söyledi, verilecek bir günlük iznin, 7 ve 14 Mart tarihlerinde belediye hizmetlerini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak kullanılabileceğini belirtti. Kadınların eşit, özgür ve güven içinde bir yaşam sürebildiği bir dünya hedeflediklerini vurgulayan Başkan Balaban, "Biz de Yunusemre Belediyesi olarak kadın dostu uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kadın personeller, Başkan Balaban ve ekibine teşekkür ederek bu anlamlı jestin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.