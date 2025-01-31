Eğitimci olması sebebiyle çocuk ve gençlere büyük önem veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçeye 3 yeni çocuk kültür merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Merkezlerin yapılacağı alanlarda incelemede bulunan Başkan Balaban, haziran ayı sonuna kadar merkezleri faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Her fırsatta eğitime verdiği önemi dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçeye 3 yeni çocuk kültür merkezi kazandıracaklarını duyurdu. Merkezlerin yapılacağı alanlarda incelemede bulunan Başkan Balaban, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Belediye Başkanı Balaban, Uncubozköy, 75. Yıl ve Horozköy Semtinde faaliyete geçirilmesi planlanan çocuk kültür merkezlerinde çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak

Başkan Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “30 Haziran 2025 tarihine kadar Yunusemre’de yaşayan çocuklarımız için 3 yeni çocuk kültür merkezini faaliyete geçiriyoruz. 75. Yıl Mahallemizde açacağımız merkezimizden Laleli’de yaşayan vatandaşlarımız da yararlanacak. Atatürk Mahallemizde bulunan çocuk kültür merkezinden Horozköy semtimizde bulunan vatandaşlarımız da faydalanacak. Ayrıca Uncubozköy Mahallemizde de merkezimizi açacağız. Ne kadar çok kreş, çocuklarımızın o kadar iyi bir eğitim alması, annelerimizin de hem kendilerine hem de çocuklarına daha faydalı ve verimli vakit ayırması demek. Daha önce de söylediğimiz gibi önceki dönem yaklaşık 10 senede 4 çocuk kültür merkezi açılmışken, biz bir yıl içerisinde 3 çocuk kültür merkezini faaliyete geçireceğiz. Plan ve programımıza göre ilçemizdeki çocuk kültür merkezlerimizin sayısını daha da arttırarak hem ailelerimize, hem de çocuklarımızın eğitimlerine destek sağlamış olacağız.” diye konuştu.