Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Barbaros Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaparak vatandaşları dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşla bir araya gelmeye özen gösteren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretlerine Barbaros Mahallesi’nde hizmet veren işyerleri ile devam eden Belediye Başkanı Balaban, mahalle muhtarı Siyami Alak ile beraber esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Başkan Balaban’ı karşısında gören Barbaroslular sadece seçim zamanı hatırlanmadıklarını görmenin güzel olduğu belirtip, mahalleyle ilgili sorunlarını aktardı.

Öncelik halkın yanında olmak

Vatandaşların ve esnafların taleplerini dikkate alacaklarını belirten Belediye Başkanı Balaban ise, Yunusemre Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri halkın istekleri doğrultusunda şekillendireceğini dile getirerek “Esnafa destek olmak ve halkın yanında yer almak bizim önceliğimiz. Sadece seçimden seçime değil, her zaman sahada ve halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Bu düşünceyle seçildiğimiz günden bu zamana kadar geçen süreçte Barbaros Mahallesi’ni üçüncü kez ziyaret ederek esnafımızla bir araya geldik. Girmediğimiz kıraathane, elini sıkmadığımız esnaf bırakmadığımız Barbaros Mahallesi’ne gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederim.” dedi.