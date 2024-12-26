Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2024 yılının son basın toplantısında son bir ay içerisinde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda Başkan Balaban, İller Bankası’ndan gelen paydan son 4 ay içerisinde 98 milyon TL kesinti yapıldığına dikkat çekerek, “Ama bunların arkasına sığınmadan da işlerimizi yapıyoruz. Her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Takdiri halkımız değerlendirecek.” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 2024 yılının son basın toplantısını gerçekleştirerek geçen bir aylık zaman içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık makamında düzenlenen Aralık ayı basın toplantısına başkan yardımcıları da katıldı. Konuşmasına Aralık ayının kendileri için tempolu geçtiğini ifade ederek başlayan Başkan Balaban, 2024’e veda ederken; 100. Yıl Meydanı’nda kurulan Yeni Yıl Çarşısı’na tüm Manisalıları davet etti. Manisalı esnaflar, kadın kooperatifleri ve Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi kursiyerlerinin stant kurduğu çarşının 29 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacağını kaydeden Başkan Balaban ayrıca, Yeni Yıl Çarşısı’nın açık olduğu günlerde meydanda çeşitli konserlerinde düzenlendiğine de dikkat çekti.

Muradiye ek hizmet binası açıldı

Açıklamasına söz verdikleri gibi Aralık ayı içerisinde Muradiye Ek Hizmet binasını da açıklarını dile getirerek devam eden Başkan Semih Balaban, “Muradiye mahalle olmayı değil ilçe olmayı hak ediyor. Muradiye’ye yeniden ek hizmet binasını kazandıracağımızın sözünü vermiştik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacağız demiştik. Ancak elimizde olmayan nedenlerle 2 ay gecikmeyle geçtiğimiz günlerde Muradiye OSB ve büyükşehir belediyemizin işbirliği ile binamızı açtık. Belediyemizden bu konuda ciddi bir para çıkmadı. Tadilatını kendimiz yaptık. Orada hem biz hem de büyükşehir hizmet verecek. Muradiye’de hizmet doğrudan vatandaşın ayağına gidecek. Büyükşehirle birlikte Muradiye’ye güzel hizmeti yapacağız” dedi.

Hayvan Yaşam Merkezi’nin bir kısmı en geç mart ayında faaliyete geçirilecek

Sokak hayvanları sorunun çözünü için de var güçleriyle çalıştıklarını bu anlamda kısırlaştırma çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Balaban açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “Sokak hayvanları sorunu önemli bir sorun. Bununla ilgili çalışmalarımızı büyükşehir belediyesi ile birlikte sürdürüyoruz. Başkanımızla da her konuda anlaştık. En geç Mart ayı sonunda merkezi en az yüzde 50 kapasiteyle açacağız. Eylül ayından bu yana 2 veteriner, 4 veteriner teknikeri arkadaşımız Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Barbaros Mahallesi’ndeki barınakta kısırlaştırma çalışmalarına destek veriyor. Hayvan Yaşam Merkezimiz tamamlandığında sokaktaki hayvan sayısı belli ölçüde azalacak. Özellikle halkımızın şikayet ettiği, rahatsız olduğu bölgeler biz gerekli çalışmaları yapacağız. 3 toplama ekibimiz var. Büyükşehirle ortak barınağı kullanıyoruz. Bazı köpekleri de insanlara zarar vermesi muhtemel köpekleri de Barbaros’taki hayvan barınağına götürüyoruz.”

Temiz çevre temiz Yunusemre

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, kentte çevre temizliği bilincinin oluşması için de önemli çalışmalar yaptıklarını aktararak şunları söyledi: “Temiz Yunusemre sloganıyla hareket ediyoruz. İmkanlarımız olmamasına rağmen 500 konteynerle kampanyamıza büyük bir katkı sağladık. Büyük çöp konteynerlerini kendi şantiyemizde üreterek güzel bir çalışmaya imza attık. Şantiyemizde park bahçeler, temizlik ve fen işleri müdürlüklerimizin kullandığı araçların yüzde 10’unu da sosyal destek ile yeniledik. Önümüzdeki yıl bu konuda çok daha ciddi adımlar atarak tertemiz bir ilçeyi halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca Yunusemre Belediyemizin ana hizmet binası Sıfır Atık Merkezi Sertifikası almaya hak kazandı. Bunu da önemsiyoruz.”

Aralık ayı çalışmalarını sıraladı

Başkan Balaban konuşmasının devamında bir aylık geçen süreç içerisinde yaptıkları çalışmalardan kısa kısa söz ederek devam ederek, “Aralık ayında güzel işler yaptık ekibimizle birlikte. 100. Yıl Meydanı adına yakışır bir şekilde Kurucumuz ve Kurtarıcımız Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün heykeline kavuştu. Bu heykeli bize armağan eden Mustafa Pala abime bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önemli bir Manisalı Uçan Manisalı lakabıyla atletizmde olimpiyat şampiyonluğu kazanan Ruhi Sarıalp’i andık, yarışma ve panel düzenledik. Biz sporu futboldan ibaret görmüyoruz. Sporun tüm branşları bizim için önemlidir. Bu önemli sporcuyu da 100. Yaşında anarak ona olan vefamızı göstermiş olduk. Manisa’nın unutulmuş bir değerini gündeme getirdik. Kadın Dayanışma Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri satmaları için Millet Çarşısı içerisinde yer açtık. Kursiyerler burada ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecek. Şiddete maruz kalan kadın kardeşlerimiz için Kadın Destek Hattı belediyemiz bünyesinde faaliyete geçti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’yla iş birliği yaparak bu çalışmayı hayata geçirdik. Belediye bünyesinde 30 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Şuanda gönüllü ekibimizin eğitim süreçleri devam ediyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra belediyemiz İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından Hafif Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu alacaktır. Önümüzdeki süreçte ayrıca belediyemiz bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü de kuracağız.” diye konuştu.

“4 ayda 98 milyon TL kesintiye uğradık”

Başkan açıklamasını son kısmında, İller Bankası’ndan Yunusemre Belediyesi’ne gönderilen paydan son 4 ayda 98 milyon kesintiye uğradıklarının vurgusunu yaparak, “Biz bahane üretmeden iş üreterek bu işleri yapıyoruz. 4 ayda tam 98 milyon TL kesintiye uğradık ve bu çok ciddi bir rakam. Ama bunların arkasına sığınmadan da işlerimizi yapıyoruz. Her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Takdiri halkımız değerlendirecek. Biz en büyük kantar olarak halkın kantarını görüyoruz. Halk ne derse başımızın üstünde yeri var. Bizi herkes yapıcı bir şekilde eleştirebilir, öneriler sunabilir bunlara da açığız. Ama şundan kimsenin şüphesi olmasın biz her zaman iyi niyetliyiz. Yunusemre için gecemizi gündüzümüze katarak başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, saha amirlerimizle ve tüm emekçi kardeşlerimizle çalışıyoruz. İnşallah 2025te Yunusemre’nin daha iyi bir mali disiplinle sorunları büyük ölçüde çözmüş bir şekilde süreci devam ettireceğiz. Herkesin iddiaları kendilerinedir. Biz bu iddialara net cevaplarımız verdik. Bir daha da bunları gündeme getirmenin hiçbir anlamı yok. Bazı iddialar da sadece bir terim vardır Anderson’dan masallardır” şeklinde konuştu. Başkan Balaban açıklamasının ardından toplantıya katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.