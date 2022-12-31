Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yayımladığı mesajında hemşehrilerinin yeni yılını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunerek, “Birilerinin Nostaljik Tramvay yerine ‘trajik tramvay’ diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı birilerinin de ‘2. El tramvaylar Bozüyük’e gelecek’ diyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştığı tramvaylarımız artık Bozüyük’te sizlerle buluşuyor. Kadın vatmanlarımızın test sürüşleri hızla devam etmekte. Sarı beyaz renginde olan sarı saçlı liderimiz Atatürk’ün doğduğu kent olan Selanik ismini taşımakta. Mavi beyaz renkli olan Atatürkümüzün gözlerinin rengi ve özgürlüğün rengi olan maviyi taşımakta. Kırmızı beyaz renkli olan da adı Kurtuluş, Atatürkümüzün kurduğu Cumhuriyet’in adını taşımakta ve al bayrağımızın renklerini” diyerek hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yayımladığı mesajında hemşehrilerinin yeni yılını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunerek, “Birilerinin Nostaljik Tramvay yerine ‘trajik tramvay’ diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı birilerinin de ‘2. El tramvaylar Bozüyük’e gelecek’ diyerek yanlış algı oluşturmaya çalıştığı tramvaylarımız artık Bozüyük’te sizlerle buluşuyor. Kadın vatmanlarımızın test sürüşleri hızla devam etmekte. Sarı beyaz renginde olan sarı saçlı liderimiz Atatürk’ün doğduğu kent olan Selanik ismini taşımakta. Mavi beyaz renkli olan Atatürkümüzün gözlerinin rengi ve özgürlüğün rengi olan maviyi taşımakta. Kırmızı beyaz renkli olan da adı Kurtuluş, Atatürkümüzün kurduğu Cumhuriyet’in adını taşımakta ve al bayrağımızın renklerini” diyerek hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.