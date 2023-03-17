Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, mesajında, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anafartalar Komutanı olduğu Çanakkale Muharebesi’nde, vatan ve hürriyet aşkıyla şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerimiz, mücadeleleri ile tarihin seyrini değiştirdikleri gibi siperde gösterdikleri ‘insanlık’ ile de işgalcileri bile kendilerine hayran bırakmıştır. Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak, savunmak ve yaşatmak boynumuzun borcudur. Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz bu vatan toprakları ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Büyük Önderin de söylediği gibi, “Geçmişini bilmeyen toplumlar, geleceğine yön veremez.” Bir millet için tarih; birikim, tecrübe ve gelecekte olabilecek benzer olaylara karşı kılavuz anlamına gelir. Bu değerli hafızaya sahip çıkmak, geleceğe de sahip çıkmayı sağlar. Tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez” sözünü kanıtlayan şehit ve gazilerimiz, daha sonra işgale uğrayan tüm yurdumuzun bağımsızlık ve kurtuluşunu sağlayan şanlı Kurtuluş Savaşı’nın da öncüsü olmuşlardır. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar için şehit düşmüş ve gazi olmuş büyük zaferin tüm kahramanlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.”