Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan bedenen ayrılışının 84. yılı Onu her zaman arıyor, her zaman özlüyoruz! Bilinmelidir ki; Bizlere bırakmış olduğu bu güzel vatana sahip çıkacağımıza ve Bozüyük’ü daima Cumhuriyet kenti olarak yaşatacağımıza ant içeriz. Senin de söylediğin gibi “Milletin makûs talihinin yenildiği topraklar” size daima minnettar Atam!”