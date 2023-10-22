Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu haftasonu devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Bakkalcıoğlu ilk olarak Musapınarı mevkii Bien Seramik karşısında yapım çalışmaları devam eden Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeni Seyir Terası’nı, İçköy Mahallesi’nde yapılan Belediye Konukevi ve Kültür Merkezi yapım çalışmalarını, Yeşilkent Mahallesi ve Devlet Hastanesi’ni ilçe merkezine yaya yolu ile bağlayacak olan kaldırım çalışmaları ile Tramvay Hangarı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu gördüğü eksiklerin giderilmesi konusunda gerekli talimatları verdi. Görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ardından Boztram’a bindi. Bozüyüklü hemşehrilerinin sıcak ve samimi sohbetleri eşliğinde keyifli ve güzel bir yolculuk yapan Başkan Bakkalcıoğlu’na minik yolcuların ilgi ve sevgisi de gözlerden kaçmadı.