Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk ile bir araya geldi.

Eylül ayında yayınlanan kararname ile Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevine atanan Engin Öztürk’ü makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Öztürk ile bir süre görüşerek sohbet etti. İl Müdürü Öztürk’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.