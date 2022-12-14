Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve beraberindeki Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve beraberindeki Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Kulüp Başkanı Ümit Kök, Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri yürüttükleri çeşitli çalışmalar ile yaptıkları yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında her zaman yanlarında ve destekçileri olduğunu belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca kulübe çalışmalarında kullanılmak üzere dikiş makinesi, overlok makinesi ve ütü hediye ederek destek verdi. Kulüp Başkanı Kök, Kadın Kolları Başkanı Köroğlu ve beraberindekiler de Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.