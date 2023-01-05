Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçenin Manişar bölgesinde hizmet veren Abdülhamid Han Parkı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçenin Manişar bölgesinde hizmet veren Abdülhamid Han Parkı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu, Manişar bölgesinde geçmiş dönemde yapılan çok güzel bir tesis bulunduğunu belirtti. Bu tesisin adının geçmiş dönem Belediye Meclisince Abdülhamid Han Parkı olarak konulduğunu ve üzerine tuğra konulduğunu anlatan Bakkalcıoğlu, "Beni bir tarihçi aradı ve "2018 yılında çekilmiş bir fotoğraf gördüm. Bir tesisinizde Sultan Abdülhamid Han’ın ismi var. Ama ne yazık ki üzerindeki tuğra onun değil. Sultan 5. Mehmet Reşat’ın tuğrası. Bu ayıptır, lütfen düzeltin” dedi. Bu beni Belediye Başkanı olarak çok üzdü. Tabi tüm tarihimize sahip çıkmak hepimizin görevi, Abdülhamid Han’ın doğru tuğrasını oraya düzeltip biz asmayı görev bileceğiz. Ama şunu da söylemek isterim. Osmanlı dönemini tüm hatalarıyla mangalda kül bırakmadan savunmaya çalışan eski dönemdekiler bu ayıptan dolayı utanmalılar sizin kaşınıza çıkarken.”

Abdülhamid Han Parkı Bozüyük’te 5 Haziran 2018 tarihinde açılışı yapılarak hizmete girmişti.