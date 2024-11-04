Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dün oynanan ve Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor’un 3-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan voleybol maçı sonrası, "Yoğun bir seyirci katılımı ile oynanan maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi 6’ıncı haftasında dün Bozüyük Spor Salonu’ndan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takımını konut etti. Müsabakayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir’de izledi. Maçı 3-0’lık skorla Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kazandı.

Maç sonrası bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ’Bizim Kızlar’a başarılar dileyerek, "Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi 6’ıncı haftasında kendi evimizde Havran Belediye Spor Kadın Voleybol Takımını 3-0 mağlup ettik. Lige kötü bir başlangıç yapmamızın ardından bizim kızlar kendilerini hemen topladı. Dünde oynanan müsabakada salonu dolduran ve müsabaka boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ederi.10 Kasım 2024 Pazar günü saat 16.00’da Muğla Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecekler. Kendilerine başarılar dilerim" dedi.