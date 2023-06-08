Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı Bilen “Bozüyük Belediyemizi ziyaret ederek ‘Burada Bizden Biri Var’ ziyaretimizi gerçekleştirdik. Nezaketiniz için teşekkür ederiz.” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu Bilen’e ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunarak Türk Bayrağı ve Nutuk hediye etti. ERBALDER Yönetim Kurulu Başkanı Neziha Bilen ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalarında başarılar diledi.