Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Doğada Yaşam Kampı”na katılacak öğrencileri aileleri ile birlikte kamp alanına uğurladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Doğada Yaşam Kampı”na katılacak öğrencileri aileleri ile birlikte kamp alanına uğurladı.

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKUT işbirliği ile düzenlenen “Doğada Yaşam Kampı” Bozüyük’ün eşsiz doğal güzelliklerinden olan Sofular Yaylası’nda başlıyor. 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeni ile düzenlenen Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, hafta sonu 2 gece 3 gün sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm çalışmalar Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kampa katılacak öğrenciler sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’na aileleri ile birlikte geldi. Burada öğrenciler ve aileleri ile görüşen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öğrencileri aileleri ile birlikte uğurladı. Kamp alanına ulaşan öğrenciler ise kendileri için hazırlanan çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayacaklar. 14-15 yaş grubu yaklaşık 42 öğrencinin katıldığı kamp etkinliğinde profesyonel AKUT personeli nezaretinde doğada yaşam konulu eğitici çalışmalar yapılacak.