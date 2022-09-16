Bozüyük’te İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Bozüyük’te İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirilerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımız söylendi. Törende konuşan Kaymakam Adem Öztürk, “Eğitim bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında en önemli faktörlerden bir tanesidir. Bizde ilçemizde tüm kurumlarımızla ilçemizdeki eğitim kalitesinin iyileşmesi için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizi seviyor ve onlara güveniyoruz. Eğitimin ilçemizde gelişmesi için katkı sağlayan başta Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na, tüm kurumlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Törende ayrıca öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak dans gösterileri sahnelendi. Tören bitiminde ise Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Necatibey Ortaokulu’na giderek öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle görüşen ve sohbet eden Kaymakam Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dilediler. Öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu onların istek ve taleplerini dinlediler.