Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın hazırlık maçını izledi ve takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu 15 Ekim’de başlayacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’i maçları öncesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren ‘Bizim Kızlar’ın Yeni Kapalı Spor Salonundaki Ortakçı Cam İnegöl Orhaniye Voleybol Takımı ile karşılaştığı hazırlık maçını izledi. Maçı bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, takım ve çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı, sporcularla görüştü. Takıma yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu “Takımımızın Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde ilçemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyor kendilerine 1. lig yolunda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bütün Bozüyüklülerin davetli olduğu sezonun ilk maçını 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 14:00’te Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda Karabük Gençlik Spor Voleybol Takımı ile oynayacak.