Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunarak dernek ve kulüp üyeleri ile bir araya geldi.

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Bozüyük Erzurumlular, Bayburtlular Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Derneği’ni, Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü’nü, Pazaryerililer Derneği’ni ve Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Sıcak ve samimi ortamlarda hoş sohbetlerin yapıldığı ve 14 Mayıs genel seçimlerinin değerlendirildiği ziyaretlerde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye’nin tarihi bir seçime girdiğini, 14 Mayıs’ta halkın tarihi bir karar vereceğini belirterek seçimlerin önemini vurguladı.

Ziyarette Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, ziyaret edilen dernek ve kulüp başkanları ile parti teşkilatı eşlik etti.