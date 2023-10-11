Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Beyti Kalaycı beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kalaycı’ya Bozüyük hakkında bilgiler vererek belediye faaliyetleri, hayata geçirilen projeler ve devam eden projeler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı’ya nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti ve görevinde başarılar diledi.