Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve beraberindeki kadın kolları yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve beraberindeki kadın kolları yönetim kurulu üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Kulüp Başkanı Kök ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalar ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan seçimin ardından Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı seçilen Burçin Köroğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.