Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gençlik Tiyatrosu’nun çalışmalarına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gençlik Tiyatrosu’nun çalışmalarına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve bu yıl da yeni öğrencileriyle daha da büyüyerek çalışmalarına devam eden Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu gençleri sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Belediye Tiyatrosunun çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gençlik Tiyatrosu’nun Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen provalarına katılarak çalışmaları beğeni ile izledi. Öğrencileri başarılı performansları nedeniyle tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, “Sevgili çocuklar, çalışmalarınızı izlediğimde çok iyi olduğunuzu gördüm ve sahnelendiğinde de çok iyi reaksiyon alacağına eminim. Harika bir işe imza atıyorsunuz. Sizi tekrar kutluyorum, başarılar çocuklar” dedi.