Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldiği çocuklara top hediye ederek onları sevindirdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ilçenin merkezi konumunda olan Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden meydan düzenleme çalışmaları ile yer altı çarşısında başlatılan bakım ve onarım çalışmalarına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda okuldan çıkan çocuklarla bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu, çocuklara top hediye ederek onları sevindirdi. Daha sonra çalışmaları inceleyen ve görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu personele görevlerinde kolaylıklar diledi.