Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Asfaltlama Ekipleri Çarşı Mahalle Gazozcu Akif Caddesi’nde başlayan ve ilçe genelinde iklim şartları, ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklardaki sıcak asfalt serim çalışmalarını 4 Eylül Mahallesi’nde sürdürüyor. Arıklar Caddesi’nde devam eden çalışmaları ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu caddenin asfaltlanan ve asfaltlanmayan bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ‘ihtiyaç duyulan her yerde gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini’ belirtti.